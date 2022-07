Susy Díaz celebró que Néstor Villanueva se haya animado a firmar la solicitud de divorcio ante la Municipalidad de Surco para quedar legalmente separado de su hija Florcita Polo.

“Sé que Néstor y mi hija ya firmaron la solicitud. En quince días les darán audiencia a ambas partes y luego la solicitud ingresa a registros públicos, así que mi hija está tranquila, feliz y yo siempre apoyándola en todo ”, sostuvo Díaz.

¿Néstor pidió dinero a cambio de firmar la solicitud de divorcio?

No ha pedido nada, pero prefiero no hablar de esa persona y alejarme de cosas negativas.

¿Te gustaría que Florcita rehaga su vida con un buen hombre?

Ahora solo que se dedique a trabajar y cuidar a sus hijos, nada más. A él (Villanueva) le mando bendiciones porque es el papá de mis nietos y no le puedo desear el mal. Si a él le va bien, a mi hija y mis pequeños también les irá bien.

¿Néstor está cumpliendo con sus hijos?

No hablo de eso. Solo me interesa que Florcita y mis nietos estén felices.

Ahora, madre e hija están solteras...

Así es. No necesitamos de un hombre al lado para triunfar en la vida.

FLORCITA POLO: “SOY LIBRE Y FELIZ”

En tanto, Florcita Polo dijo que está contenta con que el padre de sus hijos se haya animado a firmar la solicitud de divorcio, tras ocho meses de anunciar su separación.

“Gracias a Dios que ya firmó, así que será lo mejor para los dos, estar tranquilos y felices, tal como debe ser. Soy libre y feliz. La vida no se acaba (por un divorcio), si las cosas no se dieron es porque Dios no quiso, quizá viene una historia bonita más adelante”, declaró al programa ‘Magaly Teve, la firme’.