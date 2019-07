Susy Díaz sobre agresión de Walter Obregón: "Llegó la policía a mi casa, pero no he puesto ninguna denuncia"

Susy Díaz reveló que su expareja, el empresario Walter Obregón, la agredió físicamente, a raíz de que hizo pública su ruptura sentimental en redes sociales.



“Ya le había dicho que lo nuestro no iba para más, él se fue de la casa y luego regresó todo histérico. Me reclamó por lo que puse en Facebook, me jaloneó y grité para que mi inquilina me escuche. Le pedí que llame a la policía, llegaron los efectivos y (Walter) sacó sus cosas”, sostuvo.



¿Es cierto que te tiró una cachetada y jaló el cabello?

Me jaloneó, me asusté y grité, porque nunca lo había visto tan histérico ni me había levantado la mano antes. De ahora en adelante, no me interesa lo que haga ni pienso volver con él ni con ninguna expareja.



¿Denunciaste la agresión?

Llegó la policía a mi casa, pero no he puesto ninguna denuncia. Quiero paz, tranquilidad y que un hombre me haga feliz. Es mejor sufrir el dolor de la separación a vivir una vida llena de frustraciones.



‘MERO’ INDIGNADO

​

En tanto, el ‘Mero Loco’ dijo que siente impotencia y cólera, tras enterarse que Obregón agredió a la rubia.



“Florcita me llamó para decirme que el chico le había tirado una cachetada y la jaló de los pelos. Me da cólera y rabia. En los 13 años que he estado con Susy, jamás le levanté la mano, así que no voy a permitir que nadie la agreda. Si lo veo (a Walter) le tiro un cachetadón y lo desaparezco. Es un atrevido e insolente”, comentó el ‘Rey del cebiche’, quien espera retomar su relación con Susy Díaz



“Quiero vivir mis últimos años de vida con Susy, sé que está bastante afectada, pero trataré de conversar con ella. Quiero recuperarla, es una mujer maravillosa y me encantaría que regresemos”, acotó.