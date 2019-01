Susy Díaz casi se ahoga en una piscina, pero lo tomó con humor: "La 'ameba comecerebros' pierde conmigo"

Susy Díaz, a través de sus redes sociales, colgó un video donde se ve que casi se ahoga en una piscina, situación que acentuó su fobia por estos lugares, pero aclara que no le teme a la ‘ameba comecerebros’, porque ‘conmigo perdería’.



Susy, ¿qué te pasó? Tu video tiene más de 30 mil reproducciones...

Me fui a una piscina de Lurín con Walter para pasar un día lindo y alguien se tiró con fuerza y provocó que mi flotador se volcara, casi me ahogo. No podía respirar, tomé agua, pero gracias a Dios no necesité respiración boca a boca.



¿No sabes nadar?

No, siempre le he tenido miedo al mar y a las piscinas. A la ‘ameba comecerebros’ no le temo, no me va a pasar nada con ella, no va encontrar qué comer en mi cabeza porque no tengo cerebro, conmigo pierde, ja, ja, ja.



Con lo vivido ya estás ‘curada’.

Sí, pero igual iré con Walter (Obregón) con la condición de que se meta solo y yo me quedo tomando sol, para agarrar un poco de color.



¿Quién te rescató?

Un venezolano me sacó del fondo de la piscina, pero igual voy a hacer la ‘dieta de la piscina’, que es hacerlo más rico por encima, o la ‘dieta de la malagua’, hacerlo en el agua y, por último, la ‘dieta del calor’, hacerlo sin dolor.