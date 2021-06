La ex congresista Susy Díaz reveló hace poco que pudo divorciarse de su expareja Andy V, con quien estuvo en una batalla legal de casi una década.

La actriz cómica se presentó muy feliz en el set de “América Hoy” ante su nuevo estado civil. “Ya salió mi divorcio, (tras) 8 años”, señaló Díaz.

A lo que Ethel Pozo le consultó el motivo de la dilatación del proceso legal. “Cuando presento la demanda del 2012, la ley te dice que cuando no tienes hijos debes esperar dos años. Cuando presento mi juicio, lo pierdo en 2014, la segunda demanda ya salió”, señaló.

Otro detalle que Díaz brindó es que tuvo que invertir en la contratación de buen abogado para librarse de este proceso. “Yo he pagado bastante, no es canje. No quiero volverme a casar porque para divorciarse se gasta mucho”, sentenció.

La actriz se casó con Andy V en el 2011 en una ceremonia que se transmitió en el programa de Magaly Medina. Ambos estaban bajo los reflectores por sus escándalos y al año de casados anunciaron su separación.

