INDIGNADA. El caso de agresión sobre Walter Obregón sigue dando que hablar. Esta vez, la exministra de la Mujer, Ana Jara, criticó duramente a Susy Díaz por defender a su expareja pese a que está siendo denunciado por violencia física y psicológica por Iris Castillo.

La también excongresista aprovechó su cuenta de Twitter para expresar su indignación con Susy Díaz y remarcar que aún vivimos en un país machista que justifica la violencia.

“Enerva que existan mujeres machistas y lo más triste es que muchas no saben que lo son. Quizá esto último sea el caso de Susy Díaz que ha justificado y defendido un caso de violencia contra la mujer por exculpar al agresor (su expareja), además con términos bastante indignantes”, escribió.

Twitter Ana Jara

LOURDES SACÍN TAMBIÉN CRITICA A SUSY

A través de sus redes sociales, la periodista y expareja de Andy V felicitó a Magaly Medina por ‘cuadrar’ a Susy luego que defendiera a capa y espada a Obregón pese a la denuncia de maltrato que tiene. Además, criticó duramente a exvedette y la calificó como “poco empática” ante la violencia que sufren las mujeres día a día.

“No a la violencia. Esta vez sí aplaudo a Magaly por no permitir que Susy Diaz defienda a un agresor. Las mujeres no podemos ser tan poco empáticas. Si queremos erradicar la violencia no podemos tener pensamientos machistas”, escribió en su Facebook.

“Las palabras de Susy Diaz fueron realmente una burla a todas las mujeres violentadas que sienten que no reciben justicia. Muy bien que Magaly no haya permitido esa clase de comentarios, por más que Susy sea una figura querida por sus ocurrencias o sus dietas, pero en esta ocasión se equivocó”, sentenció.