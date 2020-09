NO LO TOLERÓ MÁS. Susy Díaz le metió tremenda cuadrada a Luisito Caycho, luego que el cantante intentara sacar cara por Andy V tras los fuertes audios que mostró Lourdes Sacín, donde la amenaza de muerte y hasta con descuartizarla.

“Entre hombres se defienden, por qué lo defiendes si ahí esta el audio, no ves a Lourdes cómo sufre, cómo llora, ¿no tienes hermanas, no tienes hijas mujeres?”, dijo la popular Susy en declaraciones a Modo Espectáculos.

Luisito quiso defenderse y aseguró que uno ‘uno con amargura puede decir muchas cosas’. “Eso no quiere decir que no haya cometido errores. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho”, aseguró. “Yo sé lo que es vivir con él, yo lo he vivido, yo lloraba, yo sufría, no lo defiendas, hay que salvar a Lourdes”, rogó la ex vedette.

En un momento, Susy Díaz se quebró al recordar el infierno que vivió al lado de Andy V e hizo un llamado al Congreso para sacar un proyecto de ley que les permita a las mujeres divorciarse de los hombres que no les quieren firmar los documentos.

“Hablé con Kenyi Fujimori para presentar un proyecto de ley porque mi divorcio lo han archivado. Mira, una causal, cuando la otra parte no te firma el divorcio y si ya tiene otra pareja, que automáticamente salga el divorcio. Pido a los congresistas esa causal para salvar tantas vidas. Ahorita nada más apareció una mujer enterrada, de repente lo hacen porque hay propiedades, terrenos. Hay que cambiar los proyectos de ley para frenar tanto feminicidio, para la salud, yo estoy luchando ocho años por mi divorcio, es la segunda demanda que estoy presentando”, dijo la rubia.

