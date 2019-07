Susy Díaz anuncia el fin de su relación con Walter Obregón: "Esto ya no da para más, no nos comprendemos"

Susy Díaz anunció que su relación sentimental con Walter Obregón terminó ayer, justo el mismo día en que se preparaban para celebrar el primer aniversario.

“Esto ya no da para más, no nos comprendemos. Yo quiero un hombre que me dé felicidad, él quería salir solo, y yo no estoy para aguantar a una persona 25 años menor que yo, quiero un hombre que vaya a mi ritmo”, indicó una Susy Díaz bastante contrariada y al borde de las lágrimas.

¿Cuál es el motivo de la separación?

​Pues estaban a punto de celebrar su primer año...Justo en el aniversario me busca la bronca. Amaneció de mal humor, amargado como un viejo de 70 años y salió de la casa y, antes de que aparezca un ampay, prefiero ‘poner el parche’, porque yo no estoy para andar aguantando estas cosas.

Hablas de un ampay, ¿es una infidelidad?

Varias veces ya me la ha hecho, sale y viene borracho. Sale con el cuento de que se va a Huarmey, ya le he perdonado varias, y no estoy para aguantar más.

¿Es definitivo?

Definitivo. Ahora quiero un hombre que esté entre los 40 y 45 años, que no me dé dinero pero que tampoco me saque plata.

Tal vez se vuelvan a acercar tus exparejas...

​No. Los ex ya están enterrados. Ya es hora de que Dios me mande un hombre bueno.

(Fernando López)