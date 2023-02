Susy Díaz contó que el Eddie Hidalgo, conocido como el ‘Mero loco’ está fuera de su vida, pues lo ‘enterró’ hace mucho tiempo y no piensa volver a retomar su relación. Además, dice que pasará trabajando el Día de los Enamorados, pues ya le ha tocado sufrir mucho en el amor.

“No pasa nada con el ‘Mero loco’, es parte de mi pasado, ya lo enterré hace años. Él sigue hablando de mí cada vez que puede, pero pierde su tiempo. Si lo veo en la calle lo saludo, soy educada... pero nada más”, contó Susy Díaz.

¿Y con quién vas a pasar el Día de los Enamorados?

Estaré trabajando, yo estoy casada con la chamba desde hace un buen tiempo. Además, voy a hacer la dieta del arbolito, pues si no tienes con quién, lo haces solito. Por ahora no quiero tener pareja, no quiero estar sufriendo, es mejor vivir cada momento al máximo.

¿Cómo te va con el trabajo?

Gracias a Dios mi público no me ha abandonado, siempre tengo algunos contratos y sigo para adelante. Sin embargo, tengo muchos amigos y hasta inquilinos que por las marchas y protestas han perdido sus trabajos y no me pueden pagar la renta.

‘MERO LOCO’ NO LA OLVIDA

No la olvida. Después de que Susy Díaz se presentara en ‘Magaly TV, la firme’ y diga que llamaría al ‘Mero Loco’ si es que conseguía ganar 350 dólares en TikTok, la ilusión en Eddy Hidalgo renació.

Tal como reveló en una entrevista realizada por El Popular, el empresario expresó su deseo por retomar el romance con la madre de Florcita Polo: “Necesito conversar con ella. Yo quiero volver con Susy”.

Además, afirmó que a la pareja que más amó la exvedette fue él: “El único hombre que más amó soy yo, pero la gente le mete chismes, le quieren sacar provecho”.

El Merco Loco también afirmó que durante el tiempo en el que estuvo con Susy no le pidió nada, ya que es un hombre trabajador: “Yo vivo del trabajo. Quiero preguntarle si en los 13 años alguna vez le he quitado algo como sus ex? Todos le han sacado provecho”.

Por último, Hidalgo indicó que Susy no debía estar con homhres que saquen provecho de su popularidad y que a pesar de que ella habló mal de él, la perdonó.

“Le aconsejo que no ande con personas promocionando que sacan provecho de ella. Yo la perdoné, hablaba mal de mí. A mi edad quiero paz y tranquilidad”.

