La cantante criolla Cecilia Bracamonte calificó de ‘maravilloso’ que Susy Díaz haya visto el rostro del fallecido compositor Augusto Polo Campos en una nube. Asimismo deseó que le ocurriera lo mismo.



Susy dijo que vio a don Augusto Polo Campos en las nubes, incluso publicó una foto...

Si le ha sucedido, me parece maravilloso.



¿Usted ha tenido alguna aparición similar del maestro?

No, ojalá me ocurriera... lo contaría. No está físicamente, pero está en mis pensamientos, en mi corazón, en mis recuerdos.



¿Es verdad que hizo callar a Flor Polo durante el entierro de su padre?

No es verdad. No sucedió nada. Yo le tengo mucho cariño a Flor, es hermana de mi hija.



¿Usted cree que no se le rindieron los homenajes que merecía?

Ya se dará, en vida faltó. Ahora que no está, espero que reaccionen.

TRIBUTO AL COMPOSITOR

Por otro lado, la cantante Lucía de la Cruz rindió homenaje a Augusto Polo Campos durante un concierto que ofreció en La Estación de Barranco.



Entre lágrimas, De la Cruz interpretó las memorables canciones que escribió su mentor.



“Lo quise mucho y lo querré siempre. Este fue un homenaje pequeño, pero con mucho amor. Él fue mi gran maestro y por eso siempre tendrá mis respetos”, exclamó Lucía.