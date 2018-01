Susy Díaz aclara foto de la nube en la que ve a Polo Campos y pide que no se burlen de ella [VIDEO y FOTOS]

La exvedette Susy Díaz se volvió viral por una publicación que realizó en Facebook donde aparecía una nube y afirmaba que se veía el rostro de Augusto Polo Campos. La excongresista fue blando de crueles memes.



En respuesta a sus críticos, Susy Díaz publicó una imagen más precisa de la nube. "Gracias muchas gracias Diego Marroquin Narváez. Sí exacto ahí está su perfil con la boca abierta como cantando cierto te juro que esa foto se metió a mi celular si yo no lo he tomado y me puse a llorar otra vez no me quiero acordar pero parece que quiere que no lo olviden", escribió la exvedette.



Susy Díaz crítico a los usuarios en rees sociales que le hicieron memes por publicar la polémica imagen. "Hay personas que no pueden verte en la imagen ya que no tienen compatibilidad con el universo", escribió la exvedette.



Augusto Polo Campos falleció el 17 de enero a los 85 años. Un infarto puso fin a la vida del músico que compuse canciones inmortales como "Contigo Perú" y "Cuando llora mi guitarra". El compositor falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Good Hope de Miraflores.



Susy Díaz menciona a Florcita en su comentario de Facebook debido a las escenas de dolor que protagonizó la hija menor de Augusto Polo Campos en el velorio y en el entierro del compositor. ¡Papi, por qué me dejaste!

“¡Papito, por qué me dejaste!”, es la frase que Flor Polo repitió cada vez que se acercó al féretro de su padre, quien murió en sus brazos.

Florcita Polo y Susy Díaz no pueden contener las lágrimas por la muerte de Augusto Polo Campos. Video: Canal N