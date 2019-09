Susy Díaz: "El baño con leche de burra funciona porque yo no tenía ni un perro que me ladre y ahora estoy con Walter"

¡Está feliz! Susy Díaz comentó que los baños de leche de burra que se hizo le dieron resultado, porque le trajeron el amor de Walter Obregón, y les recomienda a las figuras de la farándula hacérselo para que encuentren a su ‘media naranja’.



“El baño con leche de burra funciona porque yo no tenía ni un perro que me ladre y ahora estoy con Walter. Mira a Sheyla Rojas, que no tenía a nadie y ahora está rodeada de millonarios, nada de ‘chihuanes’. Yo le digo a Mirella (Paz) que rápido dará efecto ese baño (que se hizo), porque son maravillosos, le tengo mucha fe, trae matrimonio y bastante amor. Antes me lo hacía una vez a la semana y ahora, una vez al mes”, añadió.



CUMPLEAÑOS



Por otro lado, contó que celebrará su cumpleaños en una discoteca de Lima Norte, donde fue contratada por ‘Paloma de la Huaracha’, pero recalcó que ya no son amigas.



“Paloma me ha contratado para celebrar mi cumpleaños en una discoteca de Los Olivos y Walter estaba molesto, pero yo soy una profesional y si me contratan, voy. No quiero limar asperezas con Paloma, quiero aclararle algunos temas, entre los tres, cosas que todavía están pendientes, pero no creo que podamos retomar la amistad, ya no hay confianza”, enfatizó la popular ‘Chuchi’.



(Frank López)