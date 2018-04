Susy Díaz canceló su viaje al Mundial Rusia 2018 por temor a guerra con Estados Unidos [FOTOS]

Susy Díaz canceló su viaje al Mundial de Rusia por temor a un posible conflicto bélico entre el país anfitrión y Estados Unidos.



“Estoy bien triste porque mi gran deseo era viajar a Rusia, pero estoy muy asustada, tal vez cuando vaya empiece la guerra y eso me preocupa. Por eso he decidido no viajar”, dijo Susy Díaz.



Además, Susy Díaz hizo un pedido bastante singular al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Le pido a Trump que haga el amor y no la guerra. Si uno da amor, recibe amor. Solo nos queda rezar y pedir a Dios para que todo se tranquilice y haya paz en la humanidad. Con el dinero que se gasta en bombas se podría alimentar al mundo”, sostuvo Susy Díaz.