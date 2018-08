Susy Díaz (54) confesó que está nuevamente enamorada y considera que para el amor no hay edad, pues asegura que su nuevo galán, el empresario Walter Obregón (29), es un hombre maduro y trabajador.

¿Cómo nació el amor?

​Walter es dueño de una tienda en Huarmey. Lo que más me gusta de él es que es un hombre trabajador, responsable y caballero, eso fue lo que me conquistó. El año pasado me llamó para un evento, pero no pude. Luego empezamos a entablar comunicación y ‘aflojé’.

¿No crees en la frase ‘quien se acuesta con niños, amanece mojado’?

No, porque él es empresario, tiene su dinero y no es ningún mantenido, para nada. No volveré a caer en el mismo error, no soy tarada ni volveré a aceptar a un hombre ‘misionero’. Antes tenía un trauma con los hombres menores, pero ya no.

¿Cuánto tiempo de relación tienen?

Lo acepté como pareja el 1 de julio, pero quise mantener la relación entre cuatro paredes, porque me daba vergüenza que me vean con un hombre tan joven... Aunque su exmujer le dice: ‘¿Qué haces con tu abuelita?’. No nos deja ser felices. Ella está diciendo que destruí su hogar, pero es mentira, porque Walter estaba separado desde el año pasado.

¿Te molesta que te digan ‘chibolera’?

No, porque no aparento mi edad y tengo bien cuidado mi cuerpo.

Ahora, ¿has dejado las dietas de lado?

No. Le he dicho a Walter que hagamos la dieta de la abuela... Lo haremos hasta que le duela la muela.



