RENOVADA. La carismática Susy Díaz se ganó el elogio de sus seguidores de Instagram luego que en su perfil compartiera un video en el que dejó ver que decidió dejar atrás su rubia cabellera.

En el clip, la mamá de Florcita Polo mostró que se encontraba en una fiesta junto a sus amigos más cercanos; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que apareció con el cabello totalmente negro.

Pese a que en el video no se pronuncia respecto a su cambio de look, sus seguidores fueron a los comentarios para llenarla de halagos y elogios. Muchos coincidieron que ese color le queda mucho mejor que su tradicional rubio.

“Que lindo te queda el cabello oscuro, te hace mucho más joven y guapa. Ya no vuelvas al rubio, bendiciones”, “Te queda hermoso el color negro, ya era tiempo que te hagas un cambio de look”, “Que guapa te ves con el cabello oscuro, Susy”, “El cabello negro te queda regio”, fueron algunos de las reacciones de sus fans.

Incluso, algunos se animaron a llamarla “Susy Merlina”, en referencia a la protagonista de la exitosa serie de Netflix que se caracteriza por usar el color negro, no solo en su cabello sino en todo su atuendo.

Cabe mencionar que, a lo largo de su trayectoria, la intérprete de “Viva la vida” no solo se ha caracterizado por sus voluptuosos labios, sino también por su cabellera rubia. No obstante, la excongresista demuestra con su nuevo de look que un cambio siempre es bueno.

Susy Díaz: Documental de History la confunde con Sarita Colonia y le dice “santa pagana”

Es una ‘ídola’, pero no es para tanto. En las últimas horas, un peculiar video se hizo viral a través de las redes sociales, en las imágenes se puede ver uno de los tantos documentales de History, que nombra a Susy Díaz.

Sin embargo, lo inaudito del informe es que el narrador habla acerca de los santos paganos que existen en Latinoamérica y confunde a la madre de Florcita con Sarita Colonia, además; entre las “deidades” también aparece el fallecido Chacalón.

“La población recurre además a los santos populares, muchos de ellos paganos. Figuras que no fueron aprobados por la Iglesia católica...”, se escucha en el documental mientras aparece la imagen de Susy Díaz y el padre de la chicha.

El video ha provocado carcajadas entre miles de usuarios que no pueden creer que el prestigioso canal de televisión haya cometido tal error. Hasta el momento Susy Díaz no se pronuncia al respecto.

TE PUEDE INTERESAR