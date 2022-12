Susy Díaz fue la invitada del programa Hablemos de belleza, conducido por Daysi Córdova, donde confesó que Luciana Fuster está enojada con ella por haberle hecho una de sus famosas dietas.

La exvedette comentó que la chica reality no le habla por tal motivo e indicó que fue una dieta que no inventó, ya que le aconsejaron que la diga en un programa de televisión.

“Ahora tengo la dieta de Samantha: estas con tres y te haces la santa. Sabes que hago dietas y Luciana Fuster no me habla por haberle hecho su dieta, pero esa dieta me la dieron y me dijeron, tienes que grabar esta dieta y yo no le veo nada de malo”, comenzó diciendo.

Susy comparó la actitud de la influencer con la de Melissa Paredes, quien se tomó con gracia la broma. Como se recuerda, la excongresista le impuso una dieta relacionada con el ampay que protagonizó con Anthony Aranda, su actual pareja.

“ ‘La dieta de Luciana Fuster, más rápida que una custer’, eso no es nada malo . Mira Melissa, no se molestó, me encontró en un canal y se divirtió, pero depende de cada artista”, finalizó Díaz.

Video: Willax

