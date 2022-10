La exvedette Susy Díaz reveló que Tommy Portugal hablaba mal de ella cuando tenía una relación con su hija Florcita Polo , pero ‘el mundo da vueltas’ y ahora él se encuentra en la polémica por aún no agilizar los documentos para darle su apellido a su hija Mafer, a pesar que hace varios meses se hizo la prueba de ADN.

“ Cuando estuvo con mi hija Florcita, él me dejó por los suelos, tengo las portadas de los periódicos donde habló mal de mí, pero el mundo da vueltas , con el tiempo las personas que han dañado, hay un mandamiento que dice ‘si haces daño, castigo divino tendrás’, y el castigo divino es más fuerte que la del hombre (...) El tiempo arregló lo que Tommy habló mal de mí”, sostuvo la rubia en el programa ‘D’Mañana’.

Por su parte, Mafer explicó que Tommy Portugal es quien tiene que hacer una impugnación para otorgarle su apellido y hoy se van a reunir para hablar del tema.

“ Hasta el momento (no vamos a la Reniec), pero hace unos días me habló por si yo había averiguado y le dije que es él quien tiene que impugnar . Me dijo que mañana (hoy) nos juntaremos para hablar”, contó la joven.

“Le dije que lo que espero es arreglar lo del apellido y listo. El tiempo dirá si se arregla las cosas, mi camino lo estoy haciendo sola”, remarcó Mafer.

FELIZ CON SUS LABIOS

En otro momento del programa, Susy Díaz manifestó estar muy feliz de tener sus labios carnosos y no cambiaría nada de su rostro.

“ Cuando estaba en el Congreso me echaron biopolímeros, al principio estaba asustada porque parecían labios de llanta, pero luego desinflamó y estoy contenta con mis labios. Yo fui la pionera y ahora todo el mundo me imita”, dijo la rubia.

Además, reiteró que continúa soltera y ‘cumpliendo el mandamiento número 7, que es no cometerás actos impuros’.