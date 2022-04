TREMENDA REVELACIÓN. Susy Díaz ha tenido amores en sus vidas como el ‘Mero Loco’, Andy V y Walter Obregón, pero también a personajes que no forman parte del mundo del espectáculo, como el caso de un ministro de Estado. La exvedette reveló que mantuvo por años un romance bajo siete llaves, ¿de quién se trata?

A través de una entrevista a El Popular, Susy Díaz abrió su corazón en Semana Santa y reveló que se está dando unas vacaciones en el amor, con el fin de escoger bien y no volver a equivocarse.

Sin embargo, argumentó que, así como ha cometido errores, también tiene aciertos en haberse enamorado de hombres con quien nunca se le ampayó.

“He salido con hombres que no los han ampayado y no quieren salir en televisión. He salido con personas que no son figurettis, como cuando salí con un ministro y nadie se enteró ”, contó.

LEE TAMBIÉN: Padre de niña de 3 años ultrajada en Chiclayo niega EN VIVO que tenga denuncias por violencia familiar

Las fechas del amorío de Susy Díaz con ministro

Susy Díaz volvió a encender la polémica al dejar a la imaginación a sus seguidores y adivinar de qué político se trataría. Según dijo, ocurrió antes que se enamore de Walter Obregón y que lo conoció en un restaurante de Miraflores, comenzaron a salir a escondidas, “todo dentro de cuatro paredes”.

“ Fue ministro del gobierno de Ollanta Humala y también fue ministro en el segundo periodo de Alan García y nadie se enteró , lo tuve escondido. Hace poco lo veía que salía en televisión declarando, él no fue figuretti”, aclaró.

Además, manifestó que no se trató de un amor prohibido puesto que él estaba separado. No iban a lugares públicos, por lo que las cámaras de Magaly Medina nunca los puso al descubierto.

“Le gustaba que me quede en su departamento, me quedaba varios días, no quería que me vaya. Yo tenía que ver mis negocios, él viajaba por su trabajo. Pese a ello, lo nuestro duró varios años, lo quise mucho. Ahora ya no tengo comunicación con él”, agregó.