Está dispuesta a llegar al Congreso otra vez. Susy Díaz se presentó en el programa ‘Hablemos de belleza’, en donde habló de acerca de sus proyectos y los problemas que pasa actualmente.

La exvedette indicó que está dispuesta a postular al Congreso debido a la nueva deuda de 188 mil soles de intereses judiciales que le impusieron desde el año 2018.

“Yo salgo del Congreso en el año 2000. Veintidós años de persecución política, me abren juicio, me embargan mi casa. Me hacen pagar 200 mil soles, lo cual era 100 mil soles yo y la otra mitad de Vladimiro (Montesinos). Me hicieron pagar hasta lo de él”

“En el 2018 me llega un documento que quieres que pague 188 mil soles más de intereses judiciales de los 200 mil soles que pagué. Creo que me quieren dejar calata”, expresó la madre de Florcita.

“¿Ya no regresarías a postular?”, la cuestionó Daysi Córdova, conductora del espacio televisivo, a lo que Susy respondió: “ Yo creo que, debido a ese documento, voy a regresar. Yo me quiero alejar de la política, pero no me dejan tranquila”.

“Mira, yo antes no quería regresar a la política, pero debido a esta persecución política que me están haciendo hace 22 años es totalmente injusto. T engo invitaciones de Somos Perú, de partidos grandes, estoy recibiendo invitaciones . Estoy entre sí o no, creo que sí, Dios mediante”, finalizó la exparlamentaria.

TROME - Susy Díaz confirma que postulará al Congreso. Video: Willax

