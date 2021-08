Susy Díaz es tendencia por unas declaraciones que hizo anoche en el programa de Magaly Medina donde justificaba la agresión que sufrió la actual pareja de su exnovio Walter Obregón, calificándolo como ‘castigo divino’.

La popular rubia ha sido calificada como ‘machista’ y misógina’ por haber justificado la agresión que sufrió la mujer, indicando que eso le pasa por haberle quitado a su exnovio.

“Tiene lo que merece, está pagando lo que me hizo. Las personas que me que quitan a mi pareja ¿Cómo están? ¿Geni Alves es feliz? ¡Es el karma! Están pagando el karma. Es el castigo de Dios, todas las que me quitan a mi pareja no son felices”, concluyó.

Al respecto, unos usuarios indicaron que Susy Díaz no tuvo empatía y que ‘acaba de caer un referente’ dado que Susy Díz se ha convertido un icono de la cultura popular peruana.

“Que lástima las declaraciones de Susy Díaz, diciéndole a una mujer víctima de violencia que ‘se lo merece’ y es ‘karma’ por robarse a su pareja. La empatía es nula, una pena”, escribieron.

“Susy Díaz acaba de preguntar “¿dónde está el golpe?” cuando le dicen que su ex ha golpeado a su actual pareja, argumentando que lo que pasa es que “ella está despechada” y que si de verdad le ha golpeado “¿dónde está la cara reventada, el ojo morado?” Acaba de caer un referente”, se lee en otro tuit.

Susy Díaz es duramente criticada en Twitter y la acusan de machista:

