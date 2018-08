Susy Díaz nos cuenta detalles de la relación con 'su gringo' Walter Obregón | ENTREVISTA

Escuchando música de los 80 y 90 vamos camino a Huarmey. Allá nos encontraremos con Susy Díaz (54) y el ‘Gringo’ Walter Obregón (29), con quien hace un mes ha empezado a escribir una nueva historia de amor que, aunque muchos cuestionen la diferencia de edad, ellos aseguran que está ‘blindada’ y se perfila, como dice la canción de Pablo Heredia, a ser un ‘amor infinito’.



Walter, sorprendió que Susy dijera ‘estoy enamorada’. ¿Qué hiciste para conquistarla?

Todo se hizo público un día antes de cumplir un mes, pero la conozco hace 7 meses y nos hicimos amigos.



Fuiste lento, pero seguro...

Sí. Durante ese tiempo yo viajaba a Lima y salíamos a pasear.



¿Se conocieron porque querías contratarla para un show?

En diciembre la llamé, es que hice un evento para mil niños que fueron afectados por las lluvias acá, pero no pudo venir; sin embargo, le nació grabar videos invitando al público a participar para compartirlos en mis redes y no me cobró nada.



Susy es un personaje mediático, famosa, ¿no te dio temor conquistarla?

Sabía todo eso, pero no me dio temor porque yo tengo mi negocio, soy empresario y nadie me mantiene.



¿Cómo cambió tu vida desde que se supo que son pareja?

Bueno, la gente habla y dice que es ‘armani’, que ‘algo busco’, por eso lo manteníamos en secreto. Sabíamos que iban a venir hasta aquí, pero yo no necesito prensa ni cámaras de televisión, porque dependo de mi trabajo.



Tu expareja ha salido a decir que Susy se metió en su relación.

Con la mamá de mi hija nunca me casé, solo convivimos y me separé de ella antes de Navidad, llevábamos una relación cordial. El problema surge cuando se entera de que estoy con Susy. Al principio me pedía cosas y como no se las daba, me amenazaba diciendo que iría al canal a contar cosas. Qué bueno que lo hizo, porque ya todos saben que somos pareja y, como dice Susy, estos problemas nos van a fortalecer.



Susy, ¿tu corazoncito está enamorado o es una ilusión?

Por un buen tiempo he estado soltera. Yo no pensé enamorarme así, pues estaba decepcionada del amor.



¿Te daba miedo porque es menor?

Sí, por eso demoré tanto en aceptarlo, con mi anterior experiencia quedé traumada, pero él es diferente, es trabajador, tiene sus empresas y es detallista, desde aquí se iba a Lima para verme.



Pero el público duda y piensa que lo estás promocionado, que le cobras para hacerlo famoso...

Seguro, por eso es que lo manteníamos en secreto, aunque ya me habían visto en un cine de La Molina abrazada y eso que me camuflaba usando lentes y gorra, pero su expareja empezó a comentar y decir cosas negativas de ambos.



¿Te metiste en su relación?

No. Ellos se separaron en diciembre porque pasaron cosas graves, es más, Walter teme que lo deje por lo que ha pasado con su ex, pero ya le dije que seguiré a su lado.



¿Qué buscas con Susy? ¿Una vida larga o solo sientes una calentura del momento, porque eres más joven?

Para mí, la edad es lo que menos me importa. Cuando estoy con ella todo es amor y felicidad.



Es que estás nuevecito y recién llevan un mes. ¿Tienes los pantalones para bancarte todo lo que representa ella?

Estoy preparado para todo lo que venga.



¿Susy te ha cantado ‘La trompeta’?

(Walter ríe, Susy interrumpe) Él me enamoró con canciones, me mandó el tema ‘Amor infinito’ (de Pablo Heredia).

Walter: Es que la letra de la canción se asemeja a un momento que pasamos.



Pensé que le habías cantado 40 y 20, de José José.

(Walter vuelve a reír).



¿Eres romántico?

Trato de demostrarle con las canciones lo que estamos viviendo



Una relación a la distancia es complicada.

Eso es lo que menos importa, porque yo viajo a verla o ella viene, pero cuando hay amor uno se esfuerza.



Susy, ¿qué dice Florcita?

No me dice nada, no se mete.



¿Por qué te dicen gringo?

Por mi padre, que tenía un negocio que se llamaba así.



¿Qué dicen tus padres sobre la relación con Susy? ¿Tienes hermanos?

Mi papá ya sabe, le conté todo y me dijo que es mi decisión. Con mi mamá hablaré cuando vaya a Barranca, porque mi familia vive allá y tengo dos hermanos, hombre y mujer, yo soy el mayor.



¿Te molesta que tu expareja diga ‘qué haces con tu abuelita’?

Sí, porque respetos guardan respetos y ya le hablé y espero que no lo vuelva a hacer para no tener problemas, ya que es la madre de mi hijita de seis años



¿Y a ti, Susy?

No, porque soy abuelita de dos nietos maravillosos. Si cree que es insulto, es ignorancia de ella, entonces que nunca llegue a ser abuela.



Pero a tus 54 te sientes bien...

​Sí, trato de dormir bien, tomo mi colágeno para disminuir las arrugas y uno nunca se hace vieja teniendo un buen cirujano. No es la edad lo que Walter busca, él quiere estar con una mujer que lo respete. Yo ya viví la vida, no soy chibola, soy una mujer que piensa diferente. Además, uno no manda en el corazón, yo le decía a Dios: ‘Mándame un hombre de 45 años, mínimo’, pero me envió uno más chico. Él quiso ponerlo en mi camino.



Susy es divertida , pero cuando le pone la cruz a alguien no hay vuelta atrás. ¿No temes caer en alguna tentación y que todo se acabe?

Yo le dije desde el momento que me aceptó que nuestros pasados no existen, que solo cuenta nuestro presente y futuro. Sé que las cámaras me van a seguir, pero yo tranquilo porque la respeto, no hay nada que temer.



Cuando eras un adolescente, Susy era vedette y trabajaba en la TV. ¿En esa época te sentías atraído por ella?

Sí, estaba en el colegio y la veía, pero no sentía nada y ya ves, uno nunca sabe lo que le depara el destino.



‘Melcochita’ dijo que vas a rejuvenecer a Susy y que la ‘tía está buena’.

(Ríe) pero es así. Además, nosotros tenemos una frase: Nuestro amor está blindado contra todo.



Susy, ¿ya has practicado tus famosas dietas con Walter?

Sí. Con Walter hacemos la dieta de Tuquillo (nombre de una playa de Huarmey), que es hacerlo con el chiquillo.



Bueno, gracias. Ojalá les vaya bien, el tiempo dirá si seguirán dedicándose canciones y al final terminen cantando también 40 y 20.

Gracias a ustedes.



Susy y Walter caminan tomados de la mano por la playa, así también estuvieron durante la entrevista que nos dieron en Huarmey.