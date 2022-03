Susy Díaz se presentó la mañana de este jueves en América Hoy y contó cómo se encuentra su hija Florcita Polo tras su polémica separación de Néstor Villanueva, quien recientemente fue ampayado con una actriz de cine para adultos.

“Flor está dolida, llora, sufre, en las noches llora”, comentó la rubia sobre la empresaria, quien también rompió su silencio la noche del último miércoles en Magaly Tv La Firme y aseguró que ya está haciendo los trámites del divorcio y que no quiere saber nada más de Néstor.

SUSY REVELA PRESUNTA INFIDELIDAD DE NÉSTOR

Susy Díaz contó que hace tres años una figura de la farándula le enseñó a Florcita unos mensajes de WhatsApp de Néstor con una stripper. “Yo le dije que no haga caso, que quizá la chica quiere que Néstor la vuelva famosa. Él es bun padre, no falta a la casa, yo le aconsejé que no hiciera caso. En otro canal salió la chica y dijo que la había llevado al departamento de Miraflores”, reveló la excongresista.

En ese sentido, dijo que cree que Néstor Villanueva es muy confiado. “Se preocupa mucho por sus hijos... son 13 años de relación y yo veo que está sufriendo, quizá es muy confiado, se deja llevar por la gente... ese que estaba a su lado también le mandaba fotos de chicas a Walter”, dijo Susy sobre el otro hombre que acompañaba al cantante y a su amiga en su camioneta.

