Susy Díaz contó que le da mucho miedo tomar licor porque a cualquier edad una mujer puede ser víctima de violación.

“Ahora con todo lo que vemos en las noticias hay que tener cuidado, a una jovencita la violaron y hasta a una señora de sesenta años, a cualquier edad puedes ser una víctima. Da miedo tomar licor, por eso siempre cuido mi vaso, pues me pueden hasta ‘pepear’. Mi papá siempre me decía ‘si estás viendo que están tomando o comienzan a drogarse, vete porque cuando están bajo los efectos del alcohol o drogas te pueden hasta matar’”, sostuvo la rubia.

¿Tú has pasado alguna situación que desees contarnos?

Hace cinco años un inquilino estaba celebrando su cumpleaños y lo acompañé un ratito para brindar, luego me fui a descansar y olvidé cerrar mi dormitorio con llave, en eso media dormida veo que el inquilino entró a mi cuarto y pensé lo peor. Gracias a Dios otro inquilino le dijo: ‘¿Qué te pasa?, no faltes el respeto’ y se fue, no pasó nada... algunas personas borrachas piensan que porque uno tomó pueden aprovecharse.

Las mujeres no deberíamos sentir ese temor si asistimos a una fiesta…

Sí, porque no se puede confiar en nadie y me gustaría decir que la educación empieza en casa, hay que criar a buenos chicos y aconsejar mucho a las mujercitas.

(D. Bautista)