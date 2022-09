La dueña de la frase “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”, Ivonne Susana Díaz Díaz, ha hecho una carrera llena de controversia, donde muchos la catalogaron como una “rubia bruta”, pero lejos de eso, la ex vedette ha demostrado ser una de las más capaces de su generación, pues ha logrado estar vigente en el mundo del espectáculos con sus ocurrencias y su particular gracia para manejar su vida.