LA APOYA. Susy Diaz expresó su respaldo a Deysi Araujo, quien decidió perdonar a su juez Jackson Torres, pese a que el programa de Magaly Medina mostró evidencias de que afanaba a una chibola de 18 años.

Para Susy Diaz, todo lo que pasó con la bailarina y su actual pareja es “una injusticia” porque considera que los artistas tienen derecho a enamorarse. “¿Es un delito enamorarse de un artista? (…) Él no ha hecho nada malo (pero, estando con Deysi le escribía a otra chica) Recién estaban conociéndose con Deysi pues”, explicó.

Asimismo, la excongresista defendió a Jackson Torres. “Yo le digo por el simple hecho de salir con un artista porque hay tanta discriminación. No es ‘gilero’ porque recién estaban conociéndose” , recalcó.

Susy Diaz da su respaldo absoluto a Deysi Araujo y su juez

Deysi Araujo perdonó a juez que afanaba a chibola

Pese a que rompió en llanto luego de leer los mensajes, la exvedette decidió continuar con su romance. “Lo que no fue en mi año, no me hace daño”, dijo.

“Siempre va haber persona que van a salir a hablar, está bien que hablen. Él y yo sabemos la verdad, si de hoy en adelante comete un error ahí sí”, aseguró Deysi Araujo al ser abordada por las cámaras del programa.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Klug: “Todo está bien con Jesús, siguen nuestros planes de matrimonio”

El perfil de Brunella Torpoco, la salsera que dejó sus sueños musicales por temor a la delincuencia

Laura Bozzo presume prendas de diseñador valorizadas en 20.000 dólares cada una: “¡Valen más que un carro!”