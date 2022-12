¡MANTIENE SU SOLTERÍA! Susy Díaz llegó al set de Magaly Medina para promocionar un tema en el que es la figura; no obstante, la urraca le consultó sobre sus pretendientes, pero la excongresista remarcó que solo tiene espacio para el trabajo y no para el amor.

“(Magaly: ¿Cómo vas en el amor?) No hay tiempo para el chuculún perreo (...) Hay bastantes (pretendienes), pero no hay tiempo”, expresó, desatando la risa de los presentes.

Al ser consultada sobre sus planes para Año Nuevo, Susy Díaz contó que solo hará sus cábalas y que estará de nana cuidando a sus nietos.

“Tengo que hacer mis cábalas, pero ella (Florcita) tiene que trabajar”, manifestó. “A mi ya me suspendieron, iba trabajar en Chota y ahora estamos en veremos”, agregó.

¿Susy Díaz volverá a postular al Congreso?

En una reciente entrevista a Trome, Susy Díaz afirmó que ha sido perseguida políticamente luego de ser congresista y que debido a ello está considerando retomar sus carrera y volver a postularse al Parlamento.

“Yo creo que, debido a ese documento, voy a regresar. Yo me quiero alejar de la política, pero no me dejan tranquila. Mira, yo antes no quería regresar a la política, pero debido a esta persecución política que me están haciendo hace 22 años es totalmente injusto. Tengo invitaciones de Somos Perú, de partidos grandes, estoy recibiendo invitaciones. Estoy entre sí o no, creo que sí, Dios mediante”, dijo.

