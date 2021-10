Susy Díaz narró el drama que vivió en migraciones de México cuando la retuvieron por más de doce horas , junto con otros peruanos, por un caso de homonimia que arrojó en las ‘pantallas’ de los funcionarios mexicanos lo que motivó a que no pueda ingresar al país y que ella optará por volver a Lima para evitar que la sigan ‘tratando como un perro’.

La alerta de lo que vivió Susy en territorio charro, se dio cuando su amiga Pamela Gutiérrez, publicó en su cuenta de Facebook que la excongresista había sido detenida, dejándola incomunicada por varias horas , privándola de su libertad, proceder por el que perdió el vuelo a Los Cabos en Baja California donde iba a hospedarse con su amiga Deysi Araujo con quien salió de Lima, el último domingo, para llegar a ese destino.

TROME - Susy Díaz no pudo ingresar a México (Video: Instagram)

Susy, ¿qué pasó en Migraciones de México?

Me trataron como si fuera la lepra, me han secuestrado en migraciones con varios peruanos y extranjeros porque te acuerdas que cuando viajé a Cancún me llevaron a migraciones por dos horas. Walter entró normal, pero a mí me dijeron que había una alerta en la computadora por una homonimia y me preguntaron que si tenía juicio o denuncia y yo les respondí que el único juicio que tuve fue cuando fui congresista y que pagué 200 mil soles, que no era una delincuente, porque nunca robé, maté, no pertenezco a ninguna banda, entonces me dejaron entrar a Cancún el 28 de setiembre y pude celebrar mi cumpleaños con Walter.

¿Y ahora por qué te detuvieron?

Cuando Pamela nos invita a Los Cabos en Baja California, le cuento lo que pasó el 28 de setiembre, algo me decía que mejor no viajara, pero como insistió y como quiere que promocione el lugar me dijo te hospedo en mi casa. Entonces, me embarco con Deysi y al llegar a México a ella la dejan pasar, pero a mí me retienen. La pobre por hacerme la ‘yunta’ se quiso quedar y le dije que se fuera porque como ya me había pasado lo de Cancún sabía que iba a demorar, pero igual perdió el vuelo la pobre. Me han tenido sin celular, sin pasaporte, me quitaron todo, durante varias horas estuve secuestrada, sin agua, sin desayunar, sin almorzar, tratándome como una delincuente. Había una señora que me gritaba y le dije: No reniegue que un hígado cuesta caro, me fui al baño y me persiguieron como si me fuera a escapar.

Ya estás en territorio peruano...

Sí, ahorita ( a las 11.00 am) estoy yendo a que me hagan la prueba de PCR para entrar con otros peruanos que nos regresaron de México y aquí nos han dicho que a muchos compatriotas los están devolviendo de allá. Mira, yo soy muy creyente en Dios y creo que me ha pasado esto para que saque la cara por otros peruanos que los maltratan al llegar a ese país. No sé que está pasando porque aquí tratamos bien a los extranjeros. Qué pena que allá me hayan tratado así, mi amiga Pamela llamó a la embajada de Perú en México y ahí recién cambiaron su trato, ya no nos gritaban, pues les dije que era una persona conocida aquí, que me podían ‘googlear’, que mi vida es un libro abierto, pero como se portaron tan feo decidí ya no entrar a su país y regresarme a mi Perú donde me tratan como una reina.