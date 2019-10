Tras la sensación que viene causando la taquillera película ‘Guasón’, Susy Díaz no dudó en referirse al antagonista de Batman’ y tomar con humor las curiosas comparaciones que hacen los usuarios de las redes sociales entre ella y el supervillano de DC Comics.

Susy, ¿tomas deportivamente las comparaciones que te hacen con el ‘Guasón’? Ya que subiste dos imágenes a tus redes...

Como dicen que se maquilla igual que yo y que es mi hermano mellizo, subí esas imágenes a mis redes.

¿Ya fuiste a verla?

Todavía. Con Walter (Obregón) recién hemos llegado de China y no tuvimos tiempo de ir al verla, pero ya iremos pronto.



¿Te gustó conocer China?

Sí, pero aún no nos acostumbramos de nuevo al horario. Ya no dormimos de noche y de día tenemos sueño, pero dicen que en una semana se pasa.

Susy Díaz dice que el 'Joker' se maquilla igual que ella y las redes sociales explotan. Foto: Facebook | Susy Díaz Susy Díaz dice que el 'Joker' se maquilla igual que ella y las redes sociales explotan. Foto: Facebook | Susy Díaz

¿Estás planeando tu próximo viaje fuera del país?

Flor quiere viajar en enero a Disneylandia, pero que vaya ella con los bebés, porque ya me cansé de viajar, y ahora no puedo gastar, tengo que controlar mi economía porque debo pagar 188 mil soles y no sé en qué quedará ese tema.



¿Cómo va el romance con Walter? ¿Hay matrimonio a la vista?

Vamos bien, pero no me volveré a casar. Ya tuve dos matrimonios y no me fue muy bien.