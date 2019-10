Susy Díaz se disfrazó del 'Joker' en Halloween: "La dieta del 'Guasón' es hacerlo hasta perder la razón"

Susy Díaz estrenó, por Halloween, la dieta de su ‘mellizo’ Guasón, personaje interpretado por Joaquin Phoenix en la taquillera película.



La popular ‘Chuchi’ contó que hasta el momento no ha visto el filme, pero está convencida de que le ‘copiaron’ el maquillaje para la caracterización del ‘Joker’.



Susy, ¿cuál es la dieta del ‘Guasón’?

Es hacerlo hasta perder la razón, pues me han contado que el personaje de la película se ‘loquea’, es que se olvidó de vivir la vida y no dejar que la vida lo viva.



En redes te vacilan mucho con este personaje...

Sí, es que mi ‘mellizo’ se copió mi maquillaje y ahora nadie va a dudar al verme (con el disfraz) de que es mi hermano perdido.



Solo falta que tengas tu película...

Pronto las aventuras de Susy, la Guasona... ja, ja, ja.



¿Qué vas a festejar hoy 31 de octubre?

Voy a celebrar Halloween y la canción criolla y, además, estrenaré la dieta de la canción criolla, que es hacerlo hasta que te revienten la olla.



PASO A PASO

​

Cuando le propusimos a Susy convertirla en el ‘Guasón’, aceptó al instante y fue el estilista y maquillador venezolano Miguel Pinto, quien la produjo.



Durante una hora, entre pinturas azules, blancas, labiales rojos y spray de color verde, Pinto logró en ‘Soho Color’ la transformación que alegró a Susy.