En medio de la coyuntura de la segunda ola de contagios de coronavirus que afronta el Perú, Susy Díaz salió a la calle para generar consciencia sobre la importancia de la vacuna para aplacar la pandemia.

El programa ‘Al sexto día’, acompañó a Susy Díaz para preguntar a las personas si se pondrían o no la vacuna contra el coronavirus. Pese a que muchos comentaron que no se la aplicarían, la rubia siguió con su labor.

Fiel a su estilo, Susy Diaz no tardó en dejar a todos sus ‘pacientes’ su peculiar “Dieta de la vacuna”: “Si no me gusta, te dejo en una”.

TROME | Susy Díaz se transforma en la ‘Doctora Vacuna’

En redes sociales, Susy Díaz se volvió tendencia por su labor en medio de la pandemia del coronavirus. Muchos usuarios resaltaron el que Susy Díaz, al ser un personaje influyente, participe de estas campañas.

“Todo bien con Susy Díaz animando a las personas a tomar la vacuna”, “Si Susy Díaz me dice que me vacune, yo me vacuno”, “si Susy Díaz te dice que tienes que vacunarte, tienes que hacerlo, no hay otra opción”, fueron algunos de los mensajes a favor de la excongresista.