Eddie Hidalgo, más conocido como el ‘Mero Loco’, contó que se emocionó cuando Susy Díaz dijo que lo llamaría si alguien le enviaba el sticker de león durante una transmisión en vivo en TikTok.

“La gente comenzó a escribirme para decirme que Susy me iba a llamar, yo estaba ansioso, contento, hace años que no hablo con ella, pero nadie le regaló el sticker de león, que creo que valía 250 dólares”, comentó el ‘Mero Loco’.

¿Aún sigues esperando su llamada?

Claro, cuando guste me puede llamar para conversar como personas adultas. Tuvimos una relación de trece años y la gente me pide que regrese con ella, tuve mis defectos, pero jamás le hice daño. Susy es una buena mujer y ojalá algún día lleguemos a conversar.

Como se recuerda, hace unos días Susy declaró que no quería saber nada del ‘Mero’ porque era parte de su pasado.

EL MERO LOCO QUIERE ABRIR ONLYFANS CON SUSY

Eddie Hidalgo, más conocido como el ‘Mero Loco’, contó que está pensando incursionar en Onlyfans e invitará a Susy Díaz para que lo acompañe en la plataforma.

“La situación económica está difícil, sigo trabajando en mi restaurante, pero el margen de ganancia no es el mismo de antes y un ingreso extra siempre es bueno. Por eso quiero conversar con Susy Díaz para abrir nuestro Onlyfans, ojalá me acepte”, dijo el ‘Mero’, quien añadió que a pesar de que han pasado varios años de que no son pareja aún hay ‘química’.

“Somos una pareja que nos conocemos tantos años y siempre hubo ‘química’. Hay gente que está haciendo plata que da miedo con el Onlyfans”, sostuvo.

¿Y sigues soltero?

Sí, tranquilo, ojalá que Susy acepte mi invitación, quizás y se viene la reconciliación. Susy es una gran mujer, trabajadora, luchadora y mis sentimientos por ella siempre fueron sinceros.

