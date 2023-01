Eddie Hidalgo, más conocido como el ‘Mero Loco’, contó que está pensando incursionar en Onlyfans e invitará a Susy Díaz para que lo acompañe en la plataforma.

“La situación económica está difícil, sigo trabajando en mi restaurante, pero el margen de ganancia no es el mismo de antes y un ingreso extra siempre es bueno. Por eso quiero conversar con Susy Díaz para abrir nuestro Onlyfans, ojalá me acepte ”, dijo el ‘Mero’, quien añadió que a pesar de que han pasado varios años de que no son pareja aún hay ‘química’.

“Somos una pareja que nos conocemos tantos años y siempre hubo ‘química’. Hay gente que está haciendo plata que da miedo con el Onlyfans”, sostuvo.

¿Y sigues soltero?

Sí, tranquilo, ojalá que Susy acepte mi invitación, quizás y se viene la reconciliación. Susy es una gran mujer, trabajadora, luchadora y mis sentimientos por ella siempre fueron sinceros.

