‘La Navidad es unión familiar’, dice emocionada Susy Díaz, mientras observa a su hija Florcita Polo y a sus nietos, Adriano y Estéfano, juguetear por los pasillos de la casa de Papá Noel en La Villa Navideña del Mall del Sur.

Ella asegura que esta fecha va más allá de los regalos, pues se trata de recibir en familia el nacimiento del Niño Jesús y que todo sea ‘unión y felicidad’ en los hogares.

Susy, ¿cómo eran tus Navidades de niña?

No recuerdo muchas porque mis papás se separaron y era como cualquier otro día al lado de mi mamá y hermanos. En mi casa no había mucho dinero, no teníamos para comprar pavo, ni lechón o panetón, solo compartíamos té con chancay (bizcocho) en la Nochebuena. Pero siempre en familia que es lo más importante.

Claro, y ahora son diferentes porque tienes a tu lado a tu hija Florcita y a tus nietos…

Sí, recibimos la Navidad abrazados y en familia.

Florcita se acerca y dice: Para nosotras significa la unión con la familia, mucho amor y paz.

Florcita, ¿y cómo fueron tus Navidades de niña?

Muy bonitas. Mis papás estaban separados, pero esas fechas la pasaban juntos por mí, para que esté feliz. Al llegar las doce, nos deseábamos todo lo bueno y poníamos al niño Jesús en su pesebre. De chiquita me gustaba que me regalen bastantes cosas, pero con el tiempo entendí que lo más importante era tener a mi familia unida. Ahora que soy mamá todo ha cambiado, les explico a mis hijos que la Navidad no es regalos, no es algo material, sino amor y paz.

Susy, tú también pondrás tu granito de arena…

Siempre le inculco a mis nietos los mandamientos, les digo: ‘hay que honrar a la madre y al padre, no hay que mentir’. Son buenos niños y Florcita es una chica que fue bien criada, cumple los mandamientos y es buena madre.

Eres puro beso y abrazo con Adriano y Estéfano.

Los dos me quieren mucho, son bien amorosos. Estéfano es el que más me hace reír y Adriano es el travieso. Los dos son mis grandes amores junto a mi Florcita.

¿Qué obsequio se darán mutuamente?

Susy: A Florcita solo le pido mi tranquilidad y paz. Eso no tiene precio.

Florcita: A mi mamá no le gustan los regalos. Siempre me dice que quiere ‘tranquilidad, amor y paz’ y eso le entrego.

¿Qué planes tienen para hoy 25?

Susy: La pasaremos en casa y romperemos la dieta ja, ja, ja… hoy todos haremos la nueva dieta de Navidad, que es darnos un buen ‘atracón’ en familia.

Florcita, comentaste que este año no tendrás un Nacimiento en tu casa, ¿has cambiado de opinión?

No, porque me recuerda mucho a mi padre. Él siempre colocaba al Niño Jesús en su pesebre a las 12, y ver un Nacimiento me derrumba, me entristece, se me caen las lágrimas, porque recuerdo mucho a mi papá (el compositor Augusto Polo Campos). Pronto se cumplirán dos años de su partida y lo extraño demasiado.

En esta fecha especial, ¿qué mensaje les darían a las familias peruanas?

Susy: La Navidad es unión y felicidad. Hay que pasarla con la familia, perdonar las ofensas y olvidarnos de lo material, un fuerte y sincero abrazo es el mejor regalo.

Florcita: Lo importante es que se demuestren todo el cariño y, si tuvieron algún problema, creo que lo mejor es perdonar. ¡Qué su Navidad sea maravillosa!