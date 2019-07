Exnovio de Susy Díaz afirma que 'fue sembrado' por Paloma de La Guaracha | FOTOS

El exnovio de Susy Díaz, Walter ‘Gringo’ Obregón, aseguró que sigue enamorado de la rubia y que no le fue ‘infiel’ con ‘Paloma de La Guaracha’ y sus amigas.



“Por el momento no pienso contestar nada, esperaré a ver cómo se dan las cosas. Cualquier tema pueden consultarle al ‘maestro’ Jorge Abanto”, dijo.

¿Él fue testigo de que le jalaste el cabello a Susy?

Por ahora quiero esperar.



¿Ya no quieres a Susy?

Sí, claro, uno no deja de querer de un día para otro. Ahora estoy en Huarmey viendo mi negocio.

¿Qué hacías con ‘Paloma de La Guaracha’ y sus amigas?

En ese video (que emitió ‘Magaly TV, la firme’) no hay nada comprometedor. Cuando Paloma se enteró de lo que escribió Susy en su Facebook, me llamó y dijo que iba a contarme unas cosas y fui a su discoteca. Cuando llegué me salió con otro cuento, al final me ‘sembró’. A cada rato me sacaba a bailar, además la señora Paloma no es de mi gusto ni agrado.

¿Y las mujeres?

Ella las invitó, pero nunca pasó a mayores.



Tal vez no recuerdas porque bebiste...

Estuve sano, tomé medido.

El maestro Abanto me dijo que forcejeaste con Susy, que la jaloneaste y ella se cayó al piso...

Ese es otro tema que en su momento hablaré. Estoy muy agradecido a Susy por todo lo que me brindó, fue un año muy bonito, aprendí mucho de ella y se lo demostraré saliendo adelante.

Por otro lado, ayer Susy sacó las pocas cosas que quedaban de Walter en su domicilio y las lanzó por la ventana. También le envió por courrier su billetera y brevete.