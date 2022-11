La polémica y querida Susy Díaz felicitó a la conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna , por su matrimonio con el político Richard Acuña y dijo que ella no volvería a casarse porque sufrió para divorciarse. Además, aseguró que se encuentra soltera y desea darse unas ‘vacaciones en el amor’.

“Brunella es una joven linda y su novio es un buen candidato. Ella ha pensado con el cerebro y no con el corazón. Se ve que su prometido la quiere y ama un montón, eligió bien, es bueno elegir un buen hombre para que le vaya bien en la vida ”, dijo la rubia.

¿Brunella te ha invitado a su boda?

Me han contratado para matrimonios, donde me tomo fotos y videos con los invitados. Voy a matrimonios, pero me pagan. En una ocasión me contrataron para un cumpleaños de Brunella y me pagaron.

¿Y tú te animarías a casarte?

Me casé dos veces y a la tercera vez (que alguien le pida matrimonio) diré ‘no’, me voy corriendo. Sufrí para divorciarme, en mi último divorcio gasté 10 mil soles en abogado, es un gasto.

¿Sigues soltera?

Estoy tranquila, quiero darme unas vacaciones en el amor.

BRUNELLA HORNA ENTREGA INVITACIONES DE SU BODA

Recordemos que el último lunes 21 de noviembre, Brunella Horna sorprendió a sus compañeros de “América Hoy” entregándoles la invitación para su boda con Richard Acuña en plena transmisión del matutino.

Minutos antes de que finalizara el programa, la empresaria reveló que tenía planeado entregar las invitaciones en privado; sin embargo, su productor le pidió que lo hiciera ante las cámaras.

“Lo que pasa es que el día de hoy voy a entregar ya las invitaciones presenciales. Se los quise dar en el camerino, pero no me lo recibieron... ya saben, papá Armando”, explicó la joven modelo.

“Así que se los voy a entregar acá personalmente porque son unas personas muy especiales para mí y ustedes lo saben, voy a empezar con el jefecito”, dijo Brunella Horna.

Tras recibir su parte, Ethel Pozo no pudo ocultar su emoción. “Mira el nombre de mi esposito”, dijo la hija de Gisela Valcárcel. “Falta menos de un mes para que nuestra hermosa ‘Bubu’ dé el sí y por supuesto aquí en América hoy no podemos estar más felices”, comentó Janet Barboza.

Finalmente, Brunella Horna reveló que al estar cerca a la fecha de su boda se siente bastante nerviosa; sin embargo, confía que todo saldrá de forma maravillosa.

“Estoy tan nerviosa, Ethel, de verdad que te entiendo cada día que venías al camerino y me contabas. No pueden entender mis nervios, el estrés y todo, pero sé que todo va a salir maravilloso”, indicó Horna. “Ya quiero que sea ese día, que sea diciembre y que nos acompañen todas las personas que tanto queremos y amamos, sobre todo ustedes”, acotó.

Cabe indicar que comentó en los programas de espectáculos que Brunella Horna y Richard Acuña contraerían matrimonio el 10 de diciembre de este año.

