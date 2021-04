Flor Polo atraviesa un momento difícil en su vida familiar. A través de sus redes sociales, dio a conocer que su tío Alfredo, hermano de Susy Díaz, falleció a causa del coronavirus (COVID-19).

En las histories de Instagram, la hija de la excongresista dedicó a Alfredo un sentido mensaje en el que expresó su admiración por la fortaleza que demostró durante el tiempo que estuvo internado.

“Tío Alfredo, luchaste hasta el final para poder vencer esta terrible enfermedad, pero tu cuerpo ya no pudo resistir y ahora ya descansa en paz. Aún no puedo creer que ya no estás con nosotros. Te voy a extrañar mucho, tío. Gracias por todo... Descanse en paz, querido tío”, escribió.

Florcita pide cama UCI

Días atrás, la hija del cantautor Augusto Polo Campos se presentó en el set de “América Hoy” y entre lágrimas y con la voz entrecortada pidió ayuda para conseguir una cama en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para su tío.

“Nosotros ya queremos que acabe esta pesadilla porque es horrible. Hace una semana y media falleció mi tío, a los días falleció mi primo, ahora mi tío Alfredo está mal, está internado, pero ahora su vida depende de una cama UCI”, dijo.

“No conseguimos, no sabemos qué hacer, estamos desesperados. He puesto anuncios en Instagram, en verdad estamos desesperados... Por favor ayúdennos, de verdad”, imploró frente a cámaras.

