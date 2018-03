Susy Díaz sobre herencia de Augusto Polo Campos: "Florcita es mi única heredera" [FOTO]

Sorprendida se quedó Susy Díaz al conocer que su hija Flor Polo solo iba a recibir el diez por ciento de la herencia que dejó Augusto Polo Campos por concepto de regalías.

“Acabo de llegar de Francia y me encuentro con esta noticia. Flor no me contó nada, pero ahora entiendo por qué está buscando trabajo en Kaita, justo estaré el fin de semana en Cusco y la llevaré”, dijo Susy Díaz.

“Prácticamente a mi Flor la han dejado en la calle. Marco también está trabajando en una peña y Cristovals me ha pedido que lo ayude a ingresar a ‘Esto es guerra’", comentó Susy Díaz sobre la situación de los hijos de Augusto Polo Campos.

"A lo mucho van a recibir 500 soles, felizmente mi hija no necesita la herencia de su papá, ni regalías, porque ella es mi única heredera. Igual, le enseñé a ganarse sus cosas con su trabajo”, afirmó Susy Díaz.

Pero la enfermera Andrea Bautista ha recibido el 30% de las regalías.

Si fue la voluntad de Augusto, qué se puede hacer. Hubo una época en que ella a mi hijita no la dejaba entrar a la casa de su padre, por eso hice un escándalo para que Flor pueda verlo.

Florcita Polo y Susy Díaz no pueden contener las lágrimas por la muerte de Augusto Polo Campos. Video: Canal N

