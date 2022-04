Susy Díaz se presentó este martes en el programa “América Hoy” para referirse a las recientes declaraciones que dio Néstor Villanueva, quien en el programa “En boca de todos” aseguró que se sentía atacado por la mamá de Flor Polo.

“Yo no sé por qué la señora tiene que seguir atacándome. Igual yo no voy a responderle”, dijo el cantante en el programa conducido por Maju Mantilla y Tula Rodríguez.

Frente estas declaraciones, la excongresista advirtió que ella sabe muchas cosas respecto a lo que vivió su hija en su relación con Villanueva; sin embargo, aún no ha dicho nada. “Néstor hay cosas muy fuertes que yo no estoy hablando. Todo lo dejo a Dios porque él es justo (…) Qué ataques le he dicho. Solo le pido que no salga (en ampays) porque mi hija sufre”, comentó la rubia.

Janet Barboza intervino para preguntarle a Díaz si las cosas fuertes que no estaba mencionando tenían que ver con violencia doméstica.

“Cuando tú dices, hay cosas muy fuertes y te diriges a las cámaras. Tú le dices Néstor hay cosas fuertes que aún no he dicho. ¿Se puede decir que estamos hablando de violencia en el hogar? Perdónenme, tengo todo el derecho de preguntarle y que ella me responda”, cuestionó la conductora de “América Hoy”.

Susy Díaz no se animó a negar ni afirmar las especulaciones, solo dijo: “Los hijos nunca a los padres, siempre cuentan a la mejor amiga. Mi nieto Adriano a mí me contó algo fuerte, yo le pregunté Flor eso ha pasado, yo me asusté. Bueno, no lo quiero contar porque luego se la vaya a agarrar con mi nieto”.

Finalmente, Susy Díaz se sinceró y dijo que desea que su hija y Villanueva lleguen a un acuerdo por el bienestar de sus nietos. “Prefiero dejarlo ahí, que hablen los dos como amigos, tienen dos hijos que los van a unir para toda la vida. Se han ofendido, se han lastimado. Él no debe estar echándole la culpa de sus errores, el pasado, pasado es”, terminó.

