Susy Díaz se sumó a la fiebre de ‘El juego del calamar’ y no tuvo mejor idea que disfrazarse de la muñeca de la serie por ‘Halloween’. Además, resaltó que tiene la personalidad parecida a la del personaje, pues es una mujer de armas tomar.

Susy, ¿cómo te animaste a disfrazarte de la muñeca de ‘El juego del calamar’?

Porque está de moda. He visto toda la serie, me enganché y no salí de mi casa durante todo el día para ver todos los capítulos que son muy emocionantes.

¿Te identificas con ella?

Te digo una cosa... en la boca tengo una pistola y cuando me sacan de quicio, exploto. Puedo aguantar una, dos, tres o cuatro veces... pero a la quinta puedo matar con mi boca. Ahí tengo un puñal (risas), tengo la boca poderosa, al igual que la muñeca.

Como muñeca de ‘El juego del calamar’, ¿a qué personaje eliminarías?

A todos los ‘sacavuelteros’ e infieles. Mira cómo están Andy V o ‘El mero loco’... ¿Son felices? No. Por eso siempre digo que no me saquen de quicio porque destruyo (risas).

¿Has creado alguna dieta sobre ‘El juego del calamar’?

Sí. La dieta del calamar... hacerlo hasta aguantar o sino hacerlo hasta gritar. Las dos las pongo en práctica.

¿Te gustaría que haya una segunda temporada?

Por supuesto. Me vi los 9 capítulos en un solo día, así que me encantaría que se realice otra temporada. (L. Gamarra)