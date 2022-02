La rubia Susy Díaz afirmó que este 14 de febrero que se celebra ‘San Valentín’ realizará ‘La dieta de Pinocho’, y que viene disfrutando la vida sin oficializar a nadie. Además, espera que su hija Florcita Polo pueda amistarse con Néstor Villanueva para que se mude de su casa, pues no la deja hacer su vida con tranquilidad.

Susy, ¿qué dieta vas a realizar este 14 de febrero que celebra ‘San Valentín’?

Ese día voy a hacer ‘La dieta de Pinocho’, porque se va uno pero vienen ocho.

Imagino que ahora que estás soltera debes tener muchos pretendientes...

Soy como un carro nuevo, siempre al día con mi mantenimiento. Y claro, siempre hay pretendientes, me siguen como osos a la miel, pero he decidido tomarme mi tiempo para estar tranquila, sin nadie que me haga sufrir ni renegar.

Entonces, solo tienes amigos cariñosos...

Tengo amigos, pero no pienso hacer público a nadie, todo siempre en privado por las malas experiencias que he vivido. Además, el que come a escondidas, repite el plato.

¿Cómo vas a celebrar ‘San Valentín?

Por ahora tengo trabajo ese día, no tengo mucho tiempo libre. Me han invitado a un par de lugares, pero aún no me decido...

Florcita acaba de cumplir años, ¿dime sigue viviendo en tu casa?

Sí, ella está en mi casa desde la Navidad del año pasado y creo que ya es mucho tiempo, espero que pronto se vaya de la casa porque no me deja hacer mis cosas con tranquilidad, yo necesito mi espacio.

¿Te gustaría que se amiste con Néstor Villanueva?

Sí, creo que sería lo mejor para ambos, porque son padres y necesitan criar bien a sus hijos.

‘RUBIA PIDE RESPETO’

La rubia Susy Díaz afirmó que ella hubiera choteado a ‘Sir Winston’, el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, si hubiera descubierto que le decía ‘Reina’ a otras mujeres por WhatsApp, tal como lo contó Sheyla Rojas. Sin embargo, cree que la modelo peruana volvió con su pareja porque se encuentra muy enamorada y no por interés, como muchos están afirmando.

“Si me pasa lo que Sheyla Rojas contó de que mi pareja le dice ‘Reina’ a otras mujeres, pues yo le doy de baja por medida disciplinaria, me parece que es una falta de respeto. Además, no creo que a un hombre le guste que su pareja llame ‘rey’ a otros, eso me parece un exceso”, comentó Susy Díaz.

¿Alguna vez has encontrado mensajes comprometedores en el celular de tus exparejas?

No me ha pasado eso, todas mis exparejas siempre me daban el celular, lo revisaba, pero creo que eras ‘moscas’ porque seguro que borraban todos los mensajes comprometedores.