Susy Díaz cree que la pandemia que azota al mundo entero en estos días es la ‘furia de Dios’ por los innumerables pecados que hemos cometido, y por eso pidió a todos los peruanos que oremos en este ‘Viernes Santo’.

“Le pido a la gente que oremos bastante y clamemos por la misericordia de Dios, para que ya pare esta pandemia, que no nos castigue tanto. Creo que debemos rogarle para que detenga su furia”, aconsejó ‘Chuchi’.

¿Crees que se trate de un castigo divino?

Sí, hay que pedirle a la gente que cambie, que no esté robando, matando, violando ni haciendo daño, porque eso no le gusta a Dios. He practicado los mandamientos y eso me da cierta tranquilidad espiritual.

Se vienen dos semanas difíciles, donde probablemente se toque el ‘pico’ de contagios...

Cuando pase esto que la gente trabaje de lo que sea, siempre hemos salido adelante porque somos ‘chamberos’ y nos recurseamos.

¿Cómo estás pasando esta Semana Santa?

Walter me cuida mucho y se ha vuelto mi chef. Hoy (jueves) nos tocó papita con atún y cebolla. (F. López)