Es una ‘ídola’, pero no es para tanto. En las últimas horas, un peculiar video se hizo viral a través de las redes sociales, en las imágenes se puede ver uno de los tantos documentales de History, que nombra a Susy Díaz.

Sin embargo, lo inaudito del informe es que el narrador habla acerca de los santos paganos que existen en Latinoamérica y confunde a la madre de Florcita con Sarita Colonia, además; entre las “deidades” también aparece el fallecido Chacalón.

“La población recurre además a los santos populares, muchos de ellos paganos. Figuras que no fueron aprobados por la Iglesia católica...” , se escucha en el documental mientras aparece la imagen de Susy Díaz y el padre de la chicha.

El video ha provocado carcajadas entre miles de usuarios que no pueden creer que el prestigioso canal de televisión haya cometido tal error. Hasta el momento Susy Díaz no se pronuncia al respecto.

History confunde a Susy Díaz con Sarita Colonia

History confunde a Susy Díaz con Sarita Colonia y le dice “santa pagana”. Video: YouTube

Susy Díaz confirma que postulará al Congreso

Está dispuesta a llegar al Congreso otra vez. Susy Díaz se presentó en el programa ‘Hablemos de belleza’, en donde habló de acerca de sus proyectos y los problemas que pasa actualmente.

La exvedette indicó que está dispuesta a postular al Congreso debido a la nueva deuda de 188 mil soles de intereses judiciales que le impusieron desde el año 2018.

“En el 2018 me llega un documento que quieres que pague 188 mil soles más de intereses judiciales de los 200 mil soles que pagué. Creo que me quieren dejar calata”, expresó la madre de Florcita.

“Yo creo que, debido a ese documento, voy a regresar. Yo me quiero alejar de la política, pero no me dejan tranquila”.

“Mira, yo antes no quería regresar a la política, pero debido a esta persecución política que me están haciendo hace 22 años es totalmente injusto. Tengo invitaciones de Somos Perú, de partidos grandes, estoy recibiendo invitaciones. Estoy entre sí o no, creo que sí, Dios mediante”, finalizó la exparlamentaria.

