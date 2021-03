Susy Díaz se divierte en cumpleaños de Deysi Araujo y apagan las luces al ver a las patrullas

NO RESPETAN. A pesar que Florcita Polo y su esposo, Néstor Villanueva, estuvieron graves tras contagiarse de coronavirus, su mamá, Susy Díaz, fue captada divirtiéndose de lo lindo en el cumpleaños de su amiga, la exvedette Deysi Araujo.

Las cámaras de Magaly Medina estuvieron fuera del departamento de la pelirroja en San Juan de Lurigancho y captaron como varios invitados ingresaban a su edificio a manos llenas para disfrutar de la reunión, prohibida por la pandemia.

Además de Susy Díaz, en la fiesta también estaban Azucena del Río y Nadeska Widausky, quien subió imágenes del cumpleaños a sus redes sociales, evidenciando la presencia de la rubia. Allí se la ve al lado de sus amigas, aunque no se aprecia aglomeración de personas.

Reporteros de la Urraca se apostaron en los exteriores del departamento y vieron cómo los invitados de Deysi Araujo se asomaban frecuentemente por la ventana para ver si pasaba alguna patrulla de la Policía o Serenazgo. Al ver a la autoridad, inmediatamente apagaban las luces para evitar se sancionados.

Los urracos decidieron tocar la puerta y consultarle a la pelirroja si estaban en una de las denominadas ‘fiestas covid’. “No, no, no, estamos en una reunión familiar tranquilos, pero no hay nada extraño... gracias”, dijo antes de cerrar la puerta.

VUELVE A LAS TANGAS

Agobiada por la pandemia, Deysi Araujo decidió desempolvar sus tangas y realizar shows virtuales para sobrevivir a la actual crisis económica y sanitaria. En conversación con Trome, dijo que ha recibido varias críticas, sin embargo se defendió y aseguró que todo trabajo es digno.

“La gente es cruel y me dice ‘otra vez te vas a calatear’. Yo no me calateo porque ser vedete no es calatearse. Estoy contenta de haber si sido vedette y si tengo que ponerme otra vez la tanga para poder sobrevivir en esta pandemia, lo hago”, indicó la pelirroja.