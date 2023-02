DIRECTO A LA YUGULAR. Florcita Polo pasó tremendo roche días atrás al realizar un cover del hit de Shakira y desafinar completamente en plena grabación. Su madre Susy Díaz dio unas declaraciones para el programa ‘América Hoy’ y le dio un sabio consejo porque “cantante no es”.

“Yo le he dicho a Flor que se dedique a sacar su título porque ella ha estudiado 5 años en la universidad Ciencias de la Comunicación, entonces ‘dedícate a sacar tu título de bachiller’, cantantes no somos ”, dijo.

Por su parte, las cámaras buscaron a Florcita, sin embargo, lució evidentemente incómoda por grabarla sin autotune y evitó dar declaraciones para el magazina matutino de América TV.

FLORCITA POLO TRAS CANCIÓN: “SE BURLARON DE MÍ”

Florcita Polo se confesó con Trome y recordó los incómodos momentos que pasó la semana pasada en América Hoy, cuando la producción le pidió que interprete una canción de Shakira sin autotune, lo que le valió cientos de críticas y burlas.

“ Claro que sí me molesté. Se burlaron de mí, me trolearon y encima me hicieron grabar la canción a última hora . Tenía que hacer eso para presentar mi desfile, por eso es que no me fui del set hasta mostrar mis vestidos, pero ya no vuelvo a pisar ese set nunca más”, refirió la hija de Susy Díaz.