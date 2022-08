Susy Díaz le dio un consejo a su hija, Florcita Polo, luego de haber firmado su divorcio con Néstor Villanueva. La popular exvedette le aconsejó a su retoña que no consiga pareja muy rápido, basada en su propia experiencia de vida.

“Yo creo que tenemos que hacer un luto, estar solas un tiempo para concentrarnos y querernos primero a nostras. Yo cometí el error de que a veces, me sacaban la vuelta, me pagaban mal, y al toque a la primera sonsera que pasaba en la puerta agarraba y me iba mal. Creo que hay que tener un luto de un tiempo prudente de un año o dos, pero Flor no piensa pagarle con la msima moneda, ella está concentrada en sacar adelante a sus hijos y criarlos con buenos valores”, dijo la rubia en declaraciones al diario El Popular.

Andrea Arana, conductora de ‘Un día en el Mall’, comentó las palabras de Susy Díaz y aseguró que no estaba de acuerdo con ella. “Yo entiendo que hay que respetar, pero no hay que guardarle luto a nadie. Sí debes tomarte un tiempo para ti, para crecer, para concoerte y para sanar alguna herida que tengas y estar bien para iniciar una nuea relación amorosa”, comentó la presentadora de Willax.

FLORCITA HABLA TRAS SU DIVORCIO

Florcita Polo brindó una entrevista al programa ‘Hablemos de Belleza’ por Willax TV para hablar de su nueva etapa de vida tras separarse de Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz resaltó que no ha sido fácil, pero ella sigue adelante porque no se derrumba por sus pequeños.

“ Yo sigo adelante, soy una mujer muy valiente por todas las cosas que he pasado, pero no me derrumbo . Sigo adelante si es que me pongan más piedras en el camino. Todo lo malo quedó atrás, por eso me cambié el color del cabello”, dijo.

En esa línea, comentó que esperar enamorarse nuevamente, pero dejó en claro que ya sabe cuál es el perfil de hombre que busca en su vida.

“Que quieran a flor como flor la persona, no la artista, sé que muchos van a querer colgarse de flor la artista, ya me ha pasado, eso sí es difícil, es complicado y que vale que sea un churro y no tenga sentimientos, no importa eso, no importa el físico ni nada. Solo que sea trabajador, responsable, amoroso, atento y detallista”, puntualizó.

En otro momento, Florcita Polo agradeció a Magaly Medina por ayudarla a que su divorcio con Néstor Villanueva se agilice y dio un consejo a todas las mujeres.

“Cuando pasen un problema o una discusión fuerte con su pareja, digan hasta aquí nomás, porque la persona que te quiere no te lastima, te valora, te ama y te lo demuestra”, precisó.

