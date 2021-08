Luego que se incendiara su casa en Salamanca el último martes 10 de agosto, Susy Díaz se quebró EN VIVO en el programa de ‘Amor y Fuego’ al recordar que ha perdido a tres familiares por la pandemia del coronavirus y que ahora debe afrontar los daños de su vivienda.

Junto al chamán Jorge Abanto, la excongresista pidió que le hagan una ‘limpieza’ porque tiene la energía negativo y está sufriendo de bullying cibernético a raíz de sus comentarios machistas a favor de su expareja Walter Obregón, quien fue acusado de agresión física y psicológica por Iris Castillo.

Susy Díaz rompe en llanto y acude a chamán para una ‘limpia’: “Me están haciendo bullying en redes”

“Yo voy a pedir disculpas si esas personas se han sentido ofendidas, pero te voy a decir una cosa Rodrigo, el 13 de marzo muere mi hermano y mi sobrino de 25 años por COVID-19, el 1 de abril muere mi otro hermano también por coronavirus. La pandemia se ha llevado mucha gente”, dijo entre lágrimas Susy Díaz.

La exvedette no dudó en mostrar a las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre a su chamán de confianza para que le limpie el aura debido a los malos momentos que está pasando.

“Entonces yo le dije al maestro Jorge Abanto que me ayude, me están haciendo bullying en las redes sociales. Mi hermano, mi sobrino y mi otro hermano se han muerto de COVID-19, casi se ha incendiado mi hostal... Por eso ahora le he dicho al maestro que me haga una buena limpia, ahora no se lo deseo a nadie”, sostuvo.

Finalmente, la mamá de Florcita aseguró que se ha dado cuenta cómo ha cambiado la televisión peruana. “Ya uno no puede hablar nada, solo de los mandamientos”, agregó.