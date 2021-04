Susy Díaz este miércoles estuvo como invitada en el set de “América Hoy” y no pudo evitar quebrarse al hablar sobre sus dos hermanos y sobrino fallecidos a causa del coronavirus (COVID-19).

La excongresista calificó como un “vía crusis” lo que ha vivido en marzo tras la muerte de tres de sus familiares. Susy señaló que su hermano Daniel, quien fue el primero en fallecer, tenía 60 años, y su sobrino solo 25.

TE PUEDE INTERESAR: Hermano de Susy Díaz perdió la vida por COVID-19, confirmó Flor Polo

“Ha sido un vía crucis todo marzo. Mi hermano Daniel, de casi 60 años, se va y su hijo dijo que también quiere morirse, lo decretó y murió de COVID-19. Todo el mes de marzo la he pasado horrible. Mi sobrino tenía 25 años”, dijo.

Susy Díaz reveló que no llegó a encontrar cama UCI para su hermano Alfredo, quien falleció el último 4 de abril. “No había cama UCI, estaba buscando, orando, rezando. Nosotros somos sobrevivientes, yo estaba atrás de ellos pidiendo que usen mascarillas, alcohol”, comentó.

Susy se quiebra en vivo

“Yo le decía a (Alfredo) que no trabajara, pero mi hermano Alfredo viajó a Pucallpa, y está la variante brasileña, y ahí fue. Él estaba preocupado por mi hermano que estaba mal, ha dejado a dos hijos, de ocho y diez años, mi cuñada me ha llamado pidiendo ayuda para que consiga trabajo”, añadió.

Díaz se quebró al manifestar que debido a la pandemia no pudo despedirse de ellos. “Y no poder acercarte y despedirte. No pude despedirme de mis hermanos, de mi sobrino”, dijo con la voz entrecortada.

La madre de Flor Polo reveló que se ha refugiado en Dios para superar la pérdida de sus seres queridos. “Todos los domingos escucho la misa, Dios me está enseñando que la vida es así, que los seres humanos no son eternos”, contó.

Finalmente, añadió que se siente tranquila porque siempre veló por sus familiares. “Yo me siento tranquila, no hay que vivir discutiendo, yo los apoye en todo a mis hermanitos, por eso tengo la consciencia tranquila, en vida hay que darle todo”, terminó.

TE PUEDE INTERESAR:

Hermano de Susy Díaz perdió la vida por COVID-19, confirmó Flor Polo

Yo Soy Chile: Conoce a los imitadores peruanos que deslumbraron al jurado del reality chileno

Mónica Cabrejos: “Solo el amor nos salvará de esta pandemia”

Florcita Polo implora por su tío, hermano de Susy Díaz, que tiene COVID-19: “Su vida depende de una cama UCI” | VIDEO