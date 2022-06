Susy Díaz rompió su silencio luego que Florcita Polo confesara en Dilo Fuerte que Néstor Villanueva no solo la agredía psicológicamente, sino que también la golpeaba. “Es un tema muy delicado, a mí me afecta mucho lo que Flor me estuvo escondiendo por mucho tiempo”, dijo enlaza con Magaly Tv La Firme.

La rubia reveló que varias veces su hija le negó que Néstor la golpeaba, pero muchas chicas de la farándula conocían de la situación, aunque no querían contarle por temor a que saliera a revelar las verdades a la prensa. “Yo intuía más o menos pero me trababan de tapar muchas cosas, duele cómo madre que mi hija haya sufrido tanto” , dijo la excongresista quebrada por el llanto.

Asimismo, aseguró que no le cree nada a Néstor Villanueva y celebró que Florcita se haya puesto fuerte para contar su verdad. “Lo que mi hija ha hablado hoy día, mi nieto me lo contó ayer. Pasó por cámara Gesell y le preguntaron si su papá le había pegado a su mamá. Mi nieto me lo contó ayer”, acotó Susy Diaz entre lágrimas.

Finalmente aseguró que si nieto no quiere ver a su papá y ella ya no lo menciona. “Que mi hija no se acuerde que existe esa persona” , sentenció.

Susy Díaz asegura que su nieto no quiere ni ver a su padre y que ya pasó por cámara Gesell, donde contó que Néstor Villanueva golpeaba a su mamá Florcita Polo.

