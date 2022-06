Susy Díaz se presentó este viernes en América Hoy para hablar de la terrible situación que enfrenta Florcita Polo, quien le pide a Néstor Villanueva que le firme el divorcio para poder vivir en paz ya que, según su versión, tanto ella como sus hijos le tienen pánico al cumbiambero.

La rubia reveló que fueron a pedir garantías para sus vidas el pasado jueves porque temen las represalias del cantante, luego que ambas salieran a acusarlo de violencia física y psicológica. “Yo estoy defendiendo a mis nietos, a mi sangre. Estoy viendo que están mal psicológicamente, están con psicólogo. Me cuentan tantas cosas que yo como padre tengo que defenderlos, es horrible”, dijo muy afectada.

Asimismo contó que ayer la llamó el papá de Néstor Villanueva pero lo bloqueó por su paz mental. En ese momento, reveló un fuerte episodio que presenció hace unos meses, cuando Florcita y sus nietos se mudaron a vivir a su casa tras la separación de la pareja.

“Cuando mi hija se viene a vivir con mis nietos a mi casa yo le pongo una niñera, pero veo que mi nieto mayor le quiso tirar un puñete a la niñera. Le dije ‘Adriano, a las mujeres no se les pega, tú has visto algo creo, has visto que John Kelvin está preso por pegalón’”, dijo acongojada.

Susy Díaz aseguró que quiere inculcar a sus nietos el respeto por las mujeres, pese al ejemplo que les ha dado su padre. “Yo no quiero que mis nietos cuando estén grandes estén pasando por estos problemas, quiero salvar a mis nietos, con la psicóloga los estamos educando para que no sean agresivos, para que no sean pegalones, que traten bien a las mujeres. Yo quiero que mis nietos crezcan bien” , agregó con la voz quebrada.

Susy Díaz llora y cuenta que su nieto quiso pegarle a su niñera

TE PUEDE INTERESAR

Al fondo hay sitio: Kukuli Morante aclaró si la llamaron para ser ‘la Gladys’ en la serie

Magaly le abre su corazón a Florcita: “Me he casado tres veces”

Jerson Reyes oficializa a Dorita Orbegoso: “Soy feliz de estar con ella, acompañarla y apoyarla”