Tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, la excongresista Susy Díaz reveló que algunos de sus avispados seguidores le ofrecen una “supuesta” tercera dosis de inmunización.

“Los mañosos me escriben en el Facebook y me dicen: ‘yo te quiero poner la tercera dosis de la vacuna’. El lunes que puse el video de mi segunda dosis, inmediatamente empecé recibir esos mensajes. Me quieren llevar al ‘vacunatón’, en carro y al hombro”, contó entre risas la popular “Chuchi”.

“Por mí, que me vacunen toda la noche. Tengo que confesar que la vacuna me ha puesto eléctrica, quiero estar todo el día en movimiento. Les voy a contar la dieta de la vacuna: ‘si no me lo haces bien, te dejo en una’”, añadió en tono socarrón la madre de Florcita Polo Díaz.

“Hablando en serio, ahora ya me siento un poco más protegida, ya puedo salir con un poco más de confianza a la calle. Aunque igual tengo que seguir cuidándome porque la vacuna no impide el contagio, por eso no debemos bajar la guardia”, aconsejó la recordada exvedette.

De otro lado, se animó a dar su punto de vista luego que su yerno, el cantante Néstor Villanueva, dejó entrever que se estaría animando a incrementar la familia con su esposa y buscar la mujercita, después de tener dos varones.

“Florcita y Néstor son quienes deben decidir eso, pero creo que ahora no es el mejor momento para que mi hija vuelva a salir embarazada. Además mi hija tuvo COVID-19 y las defensas se le bajaron, estuvo hasta con anemia, tendría que recuperarse antes”, remarcó.