Susy Díaz se convirtió en tendencia en las últimas horas por sus fríos comentarios y la poca empatía que presentó luego que Iris Castillo, pareja de Walter Obregón, con quien la excongresista mantuvo una relación amorosa, lo denunciara por agresión física y psicológica. Este hecho llamó la atención también de Lourdes Sacín.

A través de sus redes sociales, la periodista y expareja de Andy V felicitó a Magaly Medina por ‘cuadrar’ a Susy luego que defendiera a capa y espada a Obregón pese a la denuncia de maltrato que tiene. Además, criticó duramente a exvedette y la calificó como “poco empática” ante la violencia que sufren las mujeres día a día.

“No a la violencia. Esta vez sí aplaudo a Magaly por no permitir que Susy Diaz defienda a un agresor. Las mujeres no podemos ser tan poco empáticas. Si queremos erradicar la violencia no podemos tener pensamientos machistas”, escribió en su Facebook.

Además, Lourdes aclaró que por más que Iris Castillo haya tenido rencores en el pasado con Susy Díaz, no merece pasar por eso. Según dijo, la excongresista también denunció en su momento violencia física por Walter Obregón.

“Las palabras de Susy Diaz fueron realmente una burla a todas las mujeres violentadas que sienten que no reciben justicia. Muy bien que Magaly no haya permitido esa clase de comentarios, por más que Susy sea una figura querida por sus ocurrencias o sus dietas, pero en esta ocasión se equivocó”, sentenció.

Finalmente, dijo estar impactada por la actitud de Susy al mostrar apoyo a su ex y no a la mujer que ha recibido una tremenda golpiza.

“Al final increíble lo que comentó Magaly que Susy se fue hablando por teléfono con la familia de Walter Obregón para ayudarlo en su defensa. Las mujeres debemos ser solidarias, estar unidas para poder luchar contra la VIOLENCIA. #NiUnaMenos”, sostuvo.